Serie A: poker Napoli, super Lozano e Osimhen | Crollo Atalanta

Napoli batte Atalanta nella partita valida per la quarta giornata di Serie A. I partenopei giocano una grande partita e battono ampiamente la squadra di Gian Piero Gasperini. Ecco gli eventi principali della partita

Tutto facile per il Napoli che rompe gli equilibri nel big match contro l’Atalanta. I partenopei dominano già a partire dal primo tempo e trovano il vantaggio al 23esimo grazie a una grande azione dalla destra, sfruttata alla perfezione da Hirving Lozano. I bergamaschi non reagiscono e subiscono poco dopo il raddoppio, firmato ancora da Lozano, su assist di Politano. E lo stesso Politano scaraventa in rete un gran tiro dalla distanza per il 3-0. A fine primo tempo, è 4-0 grazie al primo gol in Italia di Osimhen, autore di una bella partita. L’Atalanta cambia modulo per contenere il Napoli e riesce ad accorciare le distanze nella ripresa con Lammers. Finisce 4-1.

