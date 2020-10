Juventus-Napoli, UFFICIALE | Il comunicato del Giudice Sportivo

Il ‘caso’ Juventus-Napoli è finalmente arrivato ad una soluzione: è ufficiale la decisione a riguardo del Giudice Sportivo

L’intrigo ed il ‘disagio’ riguardo al big match tra Juventus e Napoli, sfumato nello scorso weekend, sembra vicino ad una fine. Dopo le parole del legale dei partenopei riguardo ad una possibile penalizzazione per la squadra di Gattuso, arriva la decisione del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato ufficiale: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, big d’Europa sulle tracce di Mandzukic | C’è anche la Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il CT conferma | Sarà cessione a gennaio

‘Caos’ Juventus-Napoli, la decisione del Giudice Sportivo

Pochi minuti fa la Lega Serie A ha emanato il comunicato con la decisione del giudice sportivo riguardante la partita Juventus-Napoli, alla quale i partenopei non si presentarono. Come da pronostico dunque, viene confermata la sconfitta per 0-3 a tavolino ai danni del Napoli. Inoltre, viene assegnato anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gennaro Gattuso, che verrà detratto dalla classifica attuale. Dunque respinte le prove presentate dal Napoli e ragione che viene data alla Juventus, che vince senza sforzi uno scontro diretto molto importante.

Leggi anche >>> Coronavirus Genoa, i risultati dei tamponi | L’annuncio UFFICIALE

Aurelio De Laurentiis (Getty Images)LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, UFFICIALE | Ecco la decisione del Giudice Sportivo

LEGGI ANCHE >>>Napoli, ecco l’esito dei tamponi | Il comunicato UFFICIALE