Calciomercato Juventus, rottura col Real Madrid | Può arrivare gratis in estate

Rottura definitiva con il Real Madrid: Marcelo si prepara a fare la valigie e per lui potrebbe esserci la Juventus.

Continua la rivoluzione del Real Madrid, che dopo aver ceduto in estate Gareth Bale vuole continuare a sfoltire una rosa che dovrà dare spazio a giovani talenti. Per questo motivo anche Marcelo è uno dei candidati a lasciare definitivamente la maglia delle merengues: dopo aver perso il posto da titolare a favore di Ferland Mendy, ora il brasiliano sta lentamente vedendo scemare anche la fiducia di Zinedine Zidane e dell’intero ambiente madrileno.

Calciomercato Juventus, rottura col Real Madrid

Il futuro di Marcelo è quindi in bilico: l’estate scorsa non è stato raggiunto un accordo per la sua cessione, con il club che ha deciso alla fine di farlo restare per un altro anno, così da poter avere un ricambio sulla fascia sinistra, ma dopo 15 anni al Real Madrid è ora di voltare pagina e chiudere il capitolo. Il suo contratto scade nel giugno del 2022, ma la società è disposta a liberarlo gratis già quest’estate, così da potersi sgravare dall’ingaggio del giocatore.

In questo scenario potrebbe inserirsi la Juventus, che a sinistra ha bisogno, su richiesta di Andrea Pirlo, di trovare un’alternativa ad Alex Sandro e di aggiungere un giocatore di esperienza e di grande carisma. Con 5 Liga, 4 Champions League, 2 Coppe del Re, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe europee e 4 Supercoppe spagnole, Marcelo è sicuramente l’innesto giusto per la rosa bianconera della prossima stagione.

