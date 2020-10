Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Assalto del Liverpool

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato, ma potrebbe arrivare una nuova beffa per un obiettivo bianconero: ecco l’assalto decisivo

Novità in vista per la Juventus, sempre molto attenta sul fronte calciomercato. Possibile beffa per il club bianconero visto che il manager del Liverpool, Jurgen Klopp, avrebbe chiesto alla dirigenza dei “Reds” un rinforzo per gennaio.

Calciomercato Juventus, Klopp vuole Adama Traore

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” Adama Traore sarebbe finito nel mirino del Liverpool con la stessa Juventus sempre molto interessata al forte esterno offensivo del Wolverhampton.

La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro e così una sua cessione nella sessione invernale di calciomercato è sempre probabile. Dopo l’esordio in Nazionale maggiore con le Furie Rosse, l’ex Barcellona è pronto per la consacrazione definitiva nel calcio che conta.

