Calciomercato Inter, maxi offerta per Lukaku | Via ad una condizione

Arriva una proposta clamorosa per Lukaku, che potrebbe salutare l’Inter nei prossimi mesi. Il tutto può verificarsi a una sola condizione

È un momento delicato quello che sta vivendo l’Inter, che ieri ha rimediato la prima sconfitta in campionato perdendo il derby con il Milan per 2-1. Ora il distacco dalla vetta è di cinque punti anche se è sicuramente troppo presto per poter parlare della lotta scudetto.

La compagine allenata da Antonio Conte è sicuramente diventata più competitiva nell’ultima sessione di calciomercato grazie agli ottimi acquisti effettuati senza cedere alcun giocatore. Ora però è obbligatorio andare a caccia di nuovi titoli visto che il ‘Biscione’ non alza un trofeo da ormai quasi dieci anni l’obiettivo è tornare quantomeno sul tetto d’Italia.

Calciomercato Inter, con Font presidente assalto a Lukaku

La squadra è concentrata sul campo per rialzarsi dopo il brutto ko di ieri ma nel frattempo la società lavora sul calciomercato. E per la prossima estate potrebbe esserci un nuovo assalto per strappare Romelu Lukaku ad Antonio Conte.

Il belga è un pupillo dell’attuale tecnico nerazzurro ma, secondo quanto riportato da Don Balon, su di lui potrebbe fiondarsi il Barcellona. Potrebbe essere infatti la promessa di Víctor Font, uno dei candidati alla presidenza Blaugrana, che sarebbe pronto a fare la maxi offerta qualora dovesse essere eletto.

Dalla Spagna fanno sapere che il valore di Lukaku si aggira sugli 85 milioni di euro e Victor Font vorrebbe accontentare le richieste dell’Inter per portare l’attaccante belga in terra spagnola.

