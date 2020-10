Calciomercato, l’Inter ‘trema’ | Offerta shock per Lukaku!

Romelu Lukaku finisce nel mirino del top club e l’Inter ‘trema’: offerta clamorosa per la punta belga. Cifra e dettagli

Poche ore al derby della Madonnina e l’Inter di Antonio Conte scenderà in campo contro il Milan. Dal campo al calciomercato, i nerazzurri devono difendersi dal top club che ha messo nel mirino Romelu Lukaku per la prossima stagione. Un’estate bollente, quella 2021, per Marotta e Ausilio che potrebbero veder partire a sorpresa la punta belga.

Calciomercato Inter, offerta da capogiro per Lukaku: cifre e dettagli

Romelu Lukaku in partenza. Un’opzione, un’ipotesi che resta complessa ma non impossibile. Per il talento belga, vero trascinatore dell’Inter nell’ultima stagione, si starebbe facendo avanti il Psg. Il club francese, deluso dalle prestazioni di Icardi, ha intenzione di ‘scaricare’ l’argentino per puntare tutto sull’ex United.

Per l’ingaggio del bomber, Leonardo avrebbe in mente un’offerta monstre: 15 milioni netti a stagione. All’Inter, invece, 90 milioni per il cartellino, pagabili in due tranches biennali, ricavati in gran parte proprio dalle cessioni di Icardi e, probabilmente, anche Neymar.

In tal senso, i nerazzurri intendono chiedere almeno 100 milioni per lasciar partire il belga. Situazione in divenire, dunque: Conte rischia di perdere il suo pupillo, il Psg fa sul serio per Lukaku.

