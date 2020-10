Calciomercato Juventus e Inter, che beffa | Il top player dice no

Calciomercato Juventus e Inter, il retroscena: respinta l’offerta di bianconeri e nerazzurri da un top player

La sfida tra Juventus e Inter è pronta a riproporsi sul campo, con il duello in campionato per lo scudetto. Bianconeri e nerazzurri saranno con tutta probabilità le principali contendenti per lo scudetto. Una sfida che rimane sempre in corso anche sul calciomercato, con gli ex colleghi Paratici e Marotta ad affrontarsi di continuo su vari obiettivi in entrata. Anche le prossime sessioni vedranno il confronto a distanza tra i due, che però, stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, hanno dovuto entrambi subire una ‘sconfitta’ bruciante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo soffiato | Approda in Premier League

Calciomercato Juventus e Inter, no di Ter Stegen

Sia i bianconeri che i nerazzurri infatti, stando a ‘Don Balon’, avrebbero provato seriamente a mettere le mani su Marc-André Ter Stegen. Il giocatore è stato seguito da vicino dalla Juve, con Cristiano Ronaldo che avrebbe spinto in prima persona per il suo acquisto, ma anche dall’Inter, che pensa alla successione di Handanovic che ormai ha 36 anni. Tuttavia, il portiere tedesco non sarebbe stato sedotto dall’idea di giocare in Serie A. La sua intenzione è quella di proseguire con il Barcellona, con il quale, a breve, dovrebbe arrivare il rinnovo fino al 2025. Niente da fare anche per Chelsea e Bayern Monaco, altre squadre che erano fortemente interessate a lui.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, Giroud ci ripensa | “Ora accetterei la Serie A”

Calciomercato, sorpresa in Serie A | Juventus e Inter a caccia dell’affare