Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Bomber in arrivo!

In casa Inter si lavora già al calciomercato di gennaio con l’idea scambio che prende corpo in Serie A: rispunta la punta per mister Conte

L’Inter di Antonio Conte è già proiettata alle prossime sessioni di calciomercato. É in particolar modo quello invernale, il prossimo gennaio, a stuzzicare le fantasie dei dirigenti nerazzurri che sono pronti ad imbastire uno scambio in Serie A. Affare e colpo a titolo definitivo: ecco il bomber per mister Conte.

Calciomercato, scambio Inter-Napoli: i dettagli

Il mese di gennaio potrebbe portare sorprese in casa Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per uno scambio con il Napoli di De Laurentiis: nell’affare, i nerazzurri, inserirebbero Vecino. L’uruguagio, già vicino all’addio nelle ultime ore di mercato, arriverebbe alla corte di Gattuso in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni.

D’altra parte, l’Inter metterebbe le mani sul tanto bramato vice Lukaku: Fernando Llorente. Il bomber spagnolo, già cercato dai nerazzurri prima della firma con il Napoli, è in scadenza nel 2021 con la società partenopea e non rientra nei piani di Gattuso per il futuro.

Situazione dunque in divenire, Conte è pronto già a gennaio ad abbracciare Llorente a zero a titolo definitivo: Vecino la chiave per arrivare allo spagnolo del Napoli.

