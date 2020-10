Calciomercato Inter, via Eriksen a gennaio | Scambio ‘due per uno’

Il calciomercato dell’Inter vedrà a gennaio, con ogni probabilità, l’addio di Eriksen: offerta e scambio per Conte

Christian Eriksen può lasciare l’Inter già a gennaio. Il trequartista ex Tottenham, dopo il ‘malessere’ manifestato nelle ultime ore, è destinato è cambiare aria. Nonostante diversi club alla finestra nella sessione di calciomercato appena chiusa, per il danese è in arrivo una maxi-offerta: ecco la proposta all’Inter.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: c’è l’offerta

L’Inter ed Eriksen stanno ormai preparando da tempo l’addio. Il danese ha deluso nei suoi primi mesi in nerazzurro e già a gennaio, diversi club esteri sarebbero intenzionati a farsi avanti per l’ex Tottenham. A riportare la notizia è il portale francese ‘Le10sport’ che sostiene come Atletico Madrid, che lo ha chiesto in prestito negli ultimi giorni di mercato, potrebbe tornare alla carica.

Non solo i ‘Colchoneros’ però per il trequartista danese. Anche l’Hertha Berlino e soprattutto il Psg avrebbero in mente un nuovo assalto. Il club di Al-Khelaifi avrebbe in mente due pedine per regalare Eriksen a Tuchel.

Paredes e Jese per convincere Marotta ma l’Inter avrebbe pronto un secco no: alla dirigenza nerazzurra piace Thilo Kehrer, centrale ex Schalke 04.

