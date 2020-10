Calciomercato Inter, doppio colpo in difesa | Il Barcellona li propone

In casa Inter a gennaio potrebbero arrivare due offerte allettanti: il Barcellona propone due difensori ai nerazzurri

Il calciomercato dell‘Inter a gennaio potrebbe riaprirsi con il ‘botto’. Infatti i nerazzurri potrebbero approfittare della situazione caotica all’interno del Barcellona per prelevare due difensori. A proporli al club interista potrebbe essere proprio il club catalano.

Calciomercato Inter, Umtiti e Junior Firpo fatti fuori da Koeman: offerti ai nerazzurri a gennaio

Inter che iniziano a pensare già alla prossima sessione di mercato invernale, dove i primi grandi colpi potrebbero arrivare in difesa. Infatti in casa Barcellona continua il caos dopo l’arrivo in panchina di Ronald Koeman, che ha liquidato molti elementi in passato fondamentali come Luis Suarez ed Arturo Vidal. Ora a finire nella lista degli esuberi sembrerebbero essere i difensori Samuel Umtiti ed Junior Firpo.

I due calciatori blaugrana ormai fuori dal progetto catalano potrebbero essere offerti all’Inter il prossimo gennaio. Entrambi due profili che interesserebbero ai nerazzurri, anche se investire su tutti e due richiederebbe uno sforzo economico non da poco. Antonio Conte dunque, con qualche sforzo della società, potrebbe avere due importanti innesti in difesa per la seconda parte di stagione. Vedremo però se il club interista deciderà di accontentare le richieste blaugrana o meno.

