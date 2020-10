Calciomercato Inter, Eriksen ancora contro Conte | Ancelotti scatenato

Christian Eriksen, trequartista della Danimarca, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro l’Inghilterra. Il centrocampista dell’Inter si è soffermato su Antonio Conte e sulla squadra nerazzurra. Parole che potrebbero significare un addio.

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter non sta procedendo nel migliore dei modi. Il trequartista danese, arrivato dal Tottenham lo scorso gennaio, non ha guadagnato appieno la fiducia di Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter spesso lo tiene in panchina ed Eriksen sta dando segni di malessere. Un esempio? Le parole di ieri sera nel post-partita nella sfida all’Inghilterra, decisa da un rigore segnato da parte del centrocampista dell’Inter a Wembley.

Inter, Conte riceve una ‘stoccata’ da Eriksen: ritorno in Premier?

Nel postpartita, Eriksen ha espressamente inviato una ‘stoccata ad Antonio Conte: “Sono felice di essere in Nazionale, ho sempre lavorato tanto per arrivarci e qui almeno mi fanno giocare. Tutti sanno che le cose sono cambiate rispetto a quando ero al Tottenham“. Prosegue il danese sullo scendere in campo o meno: “Sono comunque entusiasta, non importa in quale club o dove io giochi. Qui sono contento perché mi fanno sempre giocare“.

Insomma, l’Inter dovrà risolvere al più presto la grana Eriksen, che non è -almeno per adesso- diventato un titolarissimo di Conte. Ecco perché potrebbe andar via nel prossimo mercato, magari ritornando proprio in Premier League. Un campionato che gli ha dato tanto e permesso di diventare il giocatore che è oggi. Rumors di mercato alimentati dalle parole del trequartista, visto l’interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti, che ha messo gli occhi anche su Rabiot. Sul trequartista i Toffees dovranno affrontare anche la concorrenza del Newcastle.

