Calciomercato Milan, decisione presa | Il piano per il colpo definitivo

Colpo a titolo definitivo per il Milan: è ormai stata presa la decisione della dirigenza di acquistare il giocatore. Tutti i dettagli.

E’ ormai noto il progetto giovani che sta portando avanti il Milan. Paolo Maldini ne ha acquistati ancora nell’ultima sessione di mercato, su tutti Sandro Tonali. Ma a Milanello è arrivato anche un altro elemento da tener d’occhio per il futuro: si tratta di Diogo Dalot, terzino destro di spiccate qualità offensive, prelevato dal Manchester United in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, retroscena Eriksen | Scambio col Bayern

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Bomber in arrivo!

Milan, Diogo Dalot a titolo definitivo

Diogo Dalot non è ancora sceso in campo con la maglia del Milan e la curiosità di vederlo all’opera è parecchia. Questa stagione ha esordito in EFL Cup con la maglia del Manchester United, che ha scelto di cederlo in prestito ai rossoneri. Tuttavia, l’operazione non sembra finalizzata solo a valorizzare il portoghese, per renderlo pronto la prossima stagione a vestire la maglia dei Red Devils.

Il Milan, infatti, ha un interesse concreto nell’acquistare a titolo definitivo il terzino. Tanto che ci sarebbero già stati dei contatti con l’entourage del giocatore, per comunicargli la scelta di puntare su di lui nei prossimi anni. Calabria e Conti finora si sono contesi la fascia destra, ma Diogo Dalot è pronto a prendersi il Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo soffiato | Approda in Premier League

Calciomercato, niente Allegri in panchina | Scelto il ritorno dell’ex