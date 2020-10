Calciomercato Inter, retroscena Eriksen | Scambio col Bayern

Eriksen non ha lasciato l’Inter in sede di calciomercato, ma non si è ancora inserito al meglio negli schemi di Conte. Il trequartista, secondo le ultime notizie provenienti dalla Germania, sarebbe stato al centro di un clamoroso scambio. L’affare alla fine non è andato in porto: ecco il retroscena

Le prestazioni di Christian Eriksen non hanno convinto neanche in quest’inizio di stagione con la maglia dell’Inter. Il trequartista sta faticando a trovare spazio nelle rotazioni di Conte, ma è rimasto in nerazzurro al termine del calciomercato. I nerazzurri, ad ogni modo, non avevano posto il danese tra gli incedibili. Come riporta ‘Sport Bild’, infatti, il trequartista sarebbe stato protagonista di uno scambio con il Bayern Monaco.

Calciomercato, Eriksen e lo scambio fallito con il Bayern | I dettagli

Il danese era stato inserito dalla dirigenza nerazzurra in una trattativa con il Bayern Monaco per arrivare a Jerome Boateng. Il centrale sarebbe stato la pedina d’esperienza ideale per completare la difesa di Antonio Conte, mentre il danese non è mai realmente entrato nei favoriti del tecnico. L’operazione, sottolineano dalla Germania, sarebbe rientrata negli standard economici di entrambi i club, grazie agli ingaggi molto simili dei due calciatori. L’affare si sarebbe chiuso con uno scambio di prestiti.

Una clamorosa trattativa, ma che alla fine non è mai andata oltre i sondaggi del caso. Eriksen, infatti, è rimasto all’Inter e Boateng al Bayern. Ciò è avvenuto per chiara volontà dei bavaresi. La dirigenza, infatti, non aveva intenzione di privarsi del centrale, titolare e simbolo del club. Allo stesso tempo, i piani per il centrocampo di Flick erano differenti e non avrebbero compreso a pieno Christian Eriksen. Nulla di fatto, dunque, ma un clamoroso retroscena emerso dopo la fine del calciomercato.

