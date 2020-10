Calciomercato Inter, Eriksen sbotta | Intreccio con il Real Madrid

L’amore tra Christian Eriksen e l’Inter non è mai sbocciato definitivamente. Il trequartista danese potrebbe approdare al Real Madrid, ecco la proposta di Zinedine Zidane.

E’ tutt’altro che certa la permanenza di Christian Eriksen nell’Inter. Il trequartista danese è arrivato a gennaio dal Tottenham, ma non si è adattato benissimo al gioco di Antonio Conte. I nerazzurri punteranno su di lui almeno fino a gennaio, tuttavia potrebbe lasciare la Serie A proprio durante la sessione di mercato invernale. Su di lui c’è l’interesse del Real Madrid, che si aggiunge a quello dell’Atletico.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, dalla Francia: Europei a rischio | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, “poteva tornare” | Retroscena clamoroso

Inter, le parole di Eriksen: il Real sul danese

Il Real Madrid è una delle squadre interessate a Christian Eriksen. I Blancos nell’ultimo mercato non hanno speso soldi, cedendo gli esuberi e facendo rientrare Martin Odegaard alla base. A gennaio, però, potrebbero intervenire sul mercato per rinforzare la rosa di Zinedine Zidane. L’Inter quindi potrebbe imbastire uno scambio con le Merengues, in modo tale da avere subito in rosa un altro profilo internazionale.

Zidane sarebbe intenzionato a offrire il cartellino di Isco, ma i nerazzurri preferirebbero Marco Asensio. Classe ’96, più giovane di quattro anni rispetto al compagno di squadra, ma con un’esperienza già tale da essere considerato come uno dei top in attacco. Eriksen potrebbe quindi portare altri benefici all’Inter e diventare una pedina di scambio. Queste le parole del danese al settimanale Tipsbladet: “Non voglio passare tutto l’autunno in panchina e spero non sia l’intenzione dell’allenatore e del club. Sono sicuro che avrò un buon minutaggio, tra poco inizierà la Champions“. Prosegue poi Eriksen sul mercato: “E’ spiacevole sedersi sempre in panchina. Se ci fosse stato qualcosa sul mercato, il mio agente e la società me lo avrebbero detto. Per ora non c’è nulla di concreto“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, no all’ex | In difesa nuovo colpo dallo United

Calciomercato Inter, offerta per Brozovic dalla Serie A | Scambio più soldi