Calciomercato Juventus e Inter, incontro e ingaggio monstre! I dettagli

Il mercato estivo ha portato sì la Juventus ad acquistare diversi calciatori importanti, però la dirigenza bianconera non è ancora pienamente soddisfatta. Sono diversi i profili valutati per garantire ad Andrea Pirlo una rosa più forte di quella attuale. E la concorrenza non resta a guardare, anzi. Gli obiettivi della Juve sono noti e anche altri club sono interessati. Un esempio è quello legato a David Alaba, difensore del Bayern Monaco, su cui tra l’altro c’è anche l’Inter.

Juventus e Inter, il Manchester United è su Alaba

Stando a quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Manchester United vuole chiudere al più presto l’operazione David Alaba. Il difensore austriaco ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco e su di lui c’è anche il PSG, oltre alla Juve e all’Inter. I Red Devils, però, voglio accontentare la richiesta di Solskjaer di acquistare un difensore di alto livello.

I dirigenti del club inglese, dunque, hanno avviato i contatti con l’entourage di Alaba: il giocatore chiede un ingaggio-monstre da circa 15-18 milioni di euro a stagione, che in Premier League verrebbe garantito. La Juventus e l’Inter, a meno di clamorosi rilanci, restano defilate.

