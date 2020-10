Inter, Cassano ‘bastona’ Conte | “Fece così anche alla Juve”

Manca ormai pochissimo al derby di Milano e Antonio Cassano ha detto la sua sulla gara e sul momento dell’Inter

Tutto pronto per il derby di Milano, che si disputerà quest’oggi a partire dalle 18 e a differenza degli altri anni ci sarà il Milan che partirà davanti alla classifica rispetto all’Inter. I rossoneri arrivano da un momento di forma importante ma i nerazzurri vogliono lo scudetto e non possono commettere ulteriori passi falsi.

Antonio Cassano, ex di entrambe le squadra, ha parlato della gara ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “L’Inter è la squadra favorita per oggi, ma Ibrahimovic può ribaltare tutto se il Covid non gli ha tolto forza. Campionato? Alla quarta giornata è troppo presto per dare un peso all’incontro. L’Inter però ha più da perdere, con la campagna acquisti fatta deve vincere lo scudetto”.

Inter, Cassano: “Eriksen è un campione, io non rinuncerei mai a lui. Conte faceva così anche con Pirlo”

Nel corso dell’intervista, Antonio Cassano ha parlato anche della rosa attuale dell’Inter commentando così il poco utilizzo di Christian Eriksen: “Antonio preferisce i giocatori che danno intensità, ma il danese è un campione. Dietro le punte a uno come lui io non rinuncio, mai. Anche alla Juve Conte quasi non voleva Pirlo, poi è stato la sua fortuna”.

Sul Milan, invece: “La compagine rossonera può puntare al quarto posto, Pioli ha meritato la riconferma. Senza pubblico non è calcio, ma il Covid ha sconvolto le nostre vite. In questo momento, è giusto andare avanti così”.

