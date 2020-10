Calciomercato Milan, assalto a Donnarumma | Scambio due per uno!

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan nei prossimi mesi. Si profila un interessante scambio di mercato con il Chelsea: i Blues sono pronti a mettere sul piatto due importanti talenti che farebbero comodo a Pioli

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta fortemente in bilico. Nonostante il Milan abbia rassicurato in diverse occasioni circa il rinnovo di contratto dell’estremo difensore, il prolungamento non è ancora arrivato. Diverse big internazionali, si stanno facendo avanti per il portiere e attenzione a un possibile scambio di mercato con il Chelsea.

Donnarumma in uscita: due top player per il Milan

Il Chelsea non molla la presa per Gigio, come viene soprannominato. L’estremo difensore è da tempo nel mirino dei Blues, come riporta il Mundo Deportivo. Il rinnovo di contratto per il portiere tarda ad arrivare e diversi club sono pronti a prelevarlo dal Milan.

La possibile uscita dell’italiano potrebbe combaciare con la risoluzione dei problemi in attacco e in difesa. Abraham e Rudiger potrebbero passare, infatti, al Milan nello scambio con il giovane portiere. L’arrivo dei due calciatori permetterebbe ai rossoneri di risolvere il problema difensore, che non è arrivato nell’ultimo mercato e anche il vice-Ibrahimovic. Si tratta ancora solo di ipotesi, ma l’addio del portiere potrebbe non essere così amaro per Pioli.

