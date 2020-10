Calciomercato Juventus, l’ex Inter a gennaio | Ipotesi scambio

Calciomercato Juventus, Pirlo chiede muscoli e sostanza per la mediana. Paratici potrebbe accontentarlo chiudendo per l’ex flop dell’Inter. Ecco tutti i dettagli

Pirlo non è contento di come la Juventus ha operato nel calciomercato estivo. Per il tecnico bianconero, la rosa è incompleta. Mancano dei tasselli, compreso un centrocampista di prestanza fisica ma allo stesso tempo dotato del dinamismo necessario per ‘inserirsi’ nel suo gioco. Il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe ‘accontentarlo’ nella sessione di gennaio, andando all’assalto di un calciatore che ha già militato in Serie A anche se con scarsi risultati.

Calciomercato Juventus, colpo a Valencia: scambio per l’ex Inter

E’ Kondogbia, due anni deludenti all’Inter, il profilo che può fare al caso di Pirlo. Il ‘colosso’ francese si è rilanciato al Valencia, col quale è però ora in rotta. Il motivo è semplice: vuole andare all’Atletico Madrid, che lo ha scelto per rimpiazzare Thomas Partey, andato all’Arsenal dietro il pagamento della clausola risolutiva da 50 milioni di euro. Per adesso gli spagnoli fanno muro, e di questo può giovarne la Juve in ottica mercato ‘di riparazione’. Paratici e soci, in eccellenti rapporti con la società spagnola, possono provare la strada dello scambio con Federico Bernardeschi.

Il fantasista di Carrara è ai margini del progetto e, a quanto pare, vanta estimatori lì a Valencia. Oltre che il cartellino dell’ex Fiorentina, valutato sui 25 milioni, la Juve potrebbe mettere sul piatto 10-12 milioni di euro.

R.A.

