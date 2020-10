Calciomercato Milan, offerta dalla Spagna | Scambio a gennaio!

Un’offerta già nel calciomercato di gennaio che potrebbe spiazzare la dirigenza del Milan: il top club ci prova, idea scambio con il ‘Diavolo’

Non solo il derby contro l’Inter nella testa dei dirigenti rossoneri che programmano già il prossimo calciomercato invernale. Proprio a gennaio potrebbe aprirsi una clamorosa trattativa con l’Atletico Madrid. Simeone, infatti, mette nel mirino un pilastro del Milan ed è pronto ad offrire uno scambio già per il mese di gennaio: i dettagli.

Calciomercato Milan, Simeone all’assalto: idea scambio

Simeone torna a guardare in Serie A. L’Atletico Madrid, a caccia di un centrocampista, potrebbe veder sfumare l’arrivo dell’ex Inter Kondogbia a gennaio. Ecco che l’alternativa, per i ‘Colchoneros’, si chiama Franck Kessie. L’ivoriano è ancora lontano dal rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2022.

Il Milan considera incedibile l’ex atalantino ma le resistenze rossonere potrebbero essere scardinate dall’offerta degli spagnoli. Simeone è disposto a ‘sacrificare’ Stefan Savic, già seguito dai rossoneri in passato e valutato 25 milioni, in uno scambio alla pari per portare Kessie a Madrid.

Situazione in divenire, dunque: Milan ‘tentato’ dalla proposta dell’Atletico: Kessie porta Savic in rossonero.

