Calciomercato Juventus, addio Szczesny | Mendes prepara lo scambio

Szczesny potrebbe lasciare a breve la Juventus in vista della prossima stagione. Il noto agente Mendes pensa allo scambio con il top player

La Juventus continua a lavorare senza sosta in ottica futura. Il club bianconero sarebbe sempre in agguato per allestire una rosa sempre più competitiva. Il futuro di Szczesny resta così sempre in bilico con le possibilità di cessione sempre più vicine.

Calciomercato Juventus, addio Szczesny: ecco De Gea

Così il noto agente portoghese, Jorge Mendes, sarebbe anche propenso ad uno scambio entusiasmante tra l’estremo difensore polacco della Juventus e il portiere del Manchester United, lo spagnolo David De Gea. Al momento si tratta soltanto di una succosa idea, ma non ci sarebbero stati contatti.

Nei prossimi mesi tutto sarà più chiaro con le varie situazioni da monitorare senza sosta in vista della prossima stagione. Possibile scambio con i “Red Devils” visti gli ottimi rapporti tra i due top club d’Europa.

La Juventus non si ferma e pensa anche a rinforzare la rosa a disposizione del neo-tecnico Andrea Pirlo con innesti di assoluto valore.

