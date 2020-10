Calciomercato, derby Inter-Milan per il gioiello tedesco | I dettagli

Dopo il derby giocato in campionato, tra Inter e Milan si apre la sfida di calciomercato: le due milanesi sul gioiello tedesco

Si è giocato ieri pomeriggio il derby tre Inter e Milan, che ha visto trionfare i rossoneri di Stefano Pioli grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Ora un nuovo derby si sviluppa in chiave mercato. Le due milanesi si sfidano per il gioiello della Bundesliga.

Calciomercato Inter e Milan, occhi su Florian Wirtz: il gioiello tedesco piace ad entrambe

Inter e Milan hanno giocato ieri il derby in una San Siro deserta, viste anti Coronavirus. Il match ha visto trionfare per 2-1 i rossoneri, spinti dalla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Inutile il gol del solito Romelu Lukaku. Un nuovo derby torna a svolgersi in chiave mercato, con entrambe interessate al gioiello tedesco Florian Wirtz.

Il trequartista classe 2003 continua a dimostrare il proprio talento con la maglia del Bayer Leverkusen e della Germania Under 21. Il suo, per quanto riguarda i rossoneri, sarebbe un acquisto in linea con il piano giovani della società. Mentre per i nerazzurri sarebbe un ottimo colpo in chiave futura. Si apre dunque un nuovo derby di mercato, dove però le due squadre dovranno fare i conti anche con le big europee, che non si faranno di certo scappare questo talento.

