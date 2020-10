Calciomercato Milan, dietrofront PSG | Nuovo obiettivo in Serie A

Il PSG da tempo ha il mirino puntato in casa Milan, ma nelle ultime settimane avviene un cambio di rotta: altro obiettivo ni Serie A

Il fantasma di Parigi aleggia sempre sul Milan, con il PSG che continua a tenere d’occhio la situazione contrattuale del portiere rossonero Gigio Donnarumma. I francesi però, nelle ultime settimane sembrerebbero aver cambiato obiettivo. Nuovo portiere della Serie A finito nel mirino di Leonardo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, un centrale dal Barcellona | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, derby Inter-Milan per il gioiello tedesco | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Offerta in arrivo!

Calciomercato Milan, non solo Donnarumma nel mirino del PSG: spunta Audero

Il calciomercato del Milan potrebbe subire una clamorosa svolta positiva con la conferma di Gianluigi Donnarumma tra i pali. Dopo le dichiarazioni di Stefano Pioli che ha affermato che la società rossonera farà di tutto per prolungare il contratto dell’estremo difensore, arriva anche il passo indietro del PSG. Infatti, il club francese nelle ultime ore sembrerebbe aver spostato il proprio mirino su un altro portiere della Serie A.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, Leonardo sembrerebbe aver messo nel mirino il portiere della Sampdoria, Emil Audero. I blucerchiati lo hanno riscattato a titolo definitivo dalla Juventus per 20 milioni di euro e l’estremo difensore ha iniziato la stagione in maniera ottima, proprio come aveva terminato la scorsa. Questo cambio di rotta dunque potrebbe distogliere l’attenzione del PSG da Donnarumma e facilitare le operazioni di rinnovo in casa Milan.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo | Va in Premier