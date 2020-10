Calciomercato Juventus, si insiste per il francese | Primo colpo a gennaio

La Juventus insiste per il centrocampista francese, destinato a essere il primo colpo di calciomercato a gennaio.

Il primo colpo di calciomercato a gennaio per Andrea Pirlo sarà Houssem Aouar. Paratici lo ha inseguito a lungo anche in estate e con il benestare del tecnico bianconero, letteralmente innamorato delle qualità del centrocampista 21enne, sarà proprio lui il primo colpo in inverno. Stando a quanto riportato da ‘Foot-sur-7’, Rudi Garcia, però non sembra disposto a privarsene.

Calciomercato Juventus, si insiste per il francese

La dirigenza del Lione attende una proposta economica da parte dei bianconeri, così da poter meglio comprendere l’entità del giro d’affari: la richiesta si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra giustificata dalla giovanissima età del giocatore e le indiscusse qualità. Per la Juventus attualmente si tratta però di un valore elevato, ma lo sforzo potrebbe essere compiuto anche a fronte delle difficoltà che al momento sta avendo la Vecchia Signora nella costruzione del gioco in mediana, con Bentancur non al meglio, McKennie fuori e Arthur che deve ancora integrarsi al meglio.

