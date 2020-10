Calciomercato Juventus, il Barcellona su De Ligt | C’è l’acconto

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a provarci per De Ligt: il club catalano disposto a versare un ‘acconto’ di lusso

Attualmente fermo ai box per un infortunio alla spalla, Matthijs De Ligt non evita comunque di finire al centro dei desideri di mercato dei maggiori top club europei. Un’estimatrice storica dell’olandese, infatti, resta il Barcellona, che prima della Juventus aveva provato a prelevarlo dall’Ajax, in coppia con l’amico De Jong. E invece, l’ex capitano dei lancieri è finito in bianconero, aumentando ancor di più il rammarico dei catalani, che però si dicono disposti a rigettarsi all’assalto del numero quattro juventino.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole De Ligt: Pedri possibile contropartita

L’acconto del Barcellona, però, non sarebbe cash. Anzi, nella trattativa potrebbe essere coinvolto il giovane fantasista 2002 Pedri, che sta stregando mezza Europa e che Koeman sacrificherebbe pur di ritrovare uno dei suoi pilastri, ai tempi della Nazionale Oranje. L’ex CT dell’Olanda, infatti, avrebbe indicato De Ligt come principale rinforzo per la difesa, in vista della stagione 2020-21. Attenzione, però, a quella che sembra essere la posizione della Juventus: su De Ligt è stato compiuto un investimento importante, economicamente e tecnicamente, ragion per cui non sarà così semplice convincere la Vecchia Signora a mollare il cartellino del centrale olandese.

