Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il gioiello | Richiesta monstre

Il Milan prosegue la programmazione per le prossime sessioni di calciomercato: fari puntati sul giovane talento, gli scenari futuri

Il Milan, archiviata la bella vittoria nel derby, è pronto a rituffarsi in Europa League. Ad attendere la squadra di Pioli è il Celtic che ospiterà i rossoneri domani sera al Celtic Park. Dal campo al calciomercato, in casa rossonera si guarda al gioiellino per la corsia mancina: Juventus e non solo sul giovane talento.

Calciomercato Milan, talento nel mirino: c’è anche la Juve

Il mercato di Juventus e Milan, nel 2021, potrebbe intrecciarsi. Secondo ‘Goal.com’, rossoneri e bianconeri sarebbero pronti a darsi battaglia per il talento dello Sporting Nuno Mendes. Il terzino, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, ha una valutazione decisamente alta.

Il club portoghese sa che il 18enne è seguito, oltre che dalle italiane, anche da Arsenal, Liverpool, Real Madrid e Manchester United. Una concorrenza foltissima per quello che viene considerato senza dubbi il più brillante talento della società lusitana.

Mendes, tuttavia, viene valutato 45 milioni. Cifra altissima che corrisponde alla clausola rescissoria presente nel contratto del classe 2002 e valida fino al 30 giugno 2025. Non sarà dunque facile trattare con lo Sporting: Milan e Juventus restano alla finestra per Nuno Mendes.

