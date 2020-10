Calciomercato Milan, fatto fuori | Che occasione in Premier!

Il Milan potrebbe presto approfittare di un’occasione di mercato dalla Premier League. Il giocatore è stato messo fuori rosa e Paolo Maldini ha intenzione di ingaggiarlo.

Il Milan si è rinforzato molto durante il calciomercato estivo, ma la squadra potrebbe aver bisogno ancora di qualche altro giocatore. Paolo Maldini si è attivato per cercare delle occasioni di mercato e le avrebbe trovate in Premier League. Il progetto rossonero si focalizza principalmente sui giovani, ma il caso Ibrahimovic dimostra che anche degli elementi più esperti fanno più che comodo a Stefano Pioli.

Milan, Ozil messo fuori rosa dall’Arsenal

Secondo quanto riferito da ESPN, l’Arsenal ha escluso Mesut Ozil dalla lista dei 25 giocatori utilizzabili in Premier League. Il trequartista tedesco è stato anche escluso dall’Europa League, con i Gunners che faranno il loro esordio giovedì.

Il Milan resta in attesa, Ozil ha il contratto in scadenza nel 2021 e percepisce uno stipendio da quasi 20 milioni di euro a stagione. Il club rossonero non arriverà a queste cifre, ma la trattativa andrà comunque avanti. Il tedesco, dunque, lascerà certamente l’Arsenal a fine stagione. Ormai è rottura totale.

