Calciomercato, folle idea Juve | Scambio stellare con Guardiola

Situazione incerta per Paulo Dybala: non c’è ancora nessun segnale per il rinnovo con la Juventus e potrebbe presto esserci l’addio

È un inizio di stagione delicato per la Juventus, che ha collezionato 8 punti nelle prime quattro gare ma tre di questi sono arrivati attraverso un successo a tavolino contro il Napoli. La vetta resta comunque alla portata visti solo i quattro punti di distacco, ma bisogna crescere dal punto di vista della prestazione.

La compagine allenata da Andrea Pirlo è andata in difficoltà soprattutto in difesa, dove nelle ultime due gare contro Roma e Crotone ha concesso qualcosa di troppo agli avversari. I gol subiti sono tre in tre gare e quindi non tantissimi, ma le occasioni concesse evidenziano qualche difficoltà.

Calciomercato Juventus, Dybala in bilico: possibile scambio per Bernardo Silva

Mentre si cercano di risolvere alcune questioni sul piano tattico, spunta il problema Paulo Dybala che fin qui non è sceso in campo neanche un minuto. Ciò ha scatenato la reazione social dell’argentino che sarebbe scontento di non aver mai giocato nelle prime tre gare.

Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in bilico come nell’estate 2019 e per questo potrebbe spuntare una nuova idea di scambio. In particolare la Juventus potrebbe sacrificare l’argentino per arrivare a Bernardo Silva dal Manchester City. Il portoghese si adatterebbe di più al gioco di Andrea Pirlo in quanto avrebbe un ruolo ben definito sulla fascia.

Per Dybala poi c’è da fare chiarezza sulla questione rinnovo: il suo contratto scade nel 2022 e ad oggi non ci sono ancora segnali di prolungamento.

