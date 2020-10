Calciomercato Inter e Roma, duello in Serie A | 35 milioni!

Inter e Roma guardano al calciomercato di gennaio: scatta il duello per il talento protagonista in Serie A, i dettagli

A due settimane esatte dalla chiusura del calciomercato estivo, i club italiani pensano già alle manovre, in entrate ed uscita, per il mese di gennaio. Inter e Roma, in particolar modo, guardano al talento della Serie A per la sessione invernale: via al duello tra nerazzurri e giallorossi.

Calciomercato, duello Inter-Roma: colpo a gennaio

Il mercato di Inter e Roma è destinato ad intrecciarsi nelle prossime settimane. In vista di gennaio, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, i due club italiani sarebbero pronti a darsi battaglia per Alessio Cragno.

Il 26enne di proprietà del Cagliari è uno delle sorprese tra i pali del calcio italiano degli ultimi anni e le dirigenze delle due big sono da tempo a caccia di un portiere di valore. Il Cagliari continua a sparare alto, almeno 35 milioni per il cartellino del nativo di Fiesole.

I sardi, inoltre, sarebbero indispettiti dalla ‘questione’ Nainggolan con l’Inter, visto il mancato ritorno del ‘Ninja’ in Sardegna nelle scorse settimane. La dirigenza rossoblù è disposta ad ascoltare offerte: Inter e Roma alla finestra.

