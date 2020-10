Calciomercato Roma, futuro Allegri | Indizio dallo United

Calciomercato Roma, nuovo indizio per il futuro di Massimiliano Allegri: dall’Inghilterra assicurano, il Manchester United ha le idee chiare per la propria panchina

Ancora senza una panchina, il futuro di Massimiliano Allegri resta tutto da scrivere. Dopo i saluti con la Juventus, il tecnico livornese continua a restare ‘nell’ombra’, in attesa dell’occasione giusta per ritornare su una delle panchine più prestigiose d’Europa. La Roma resta alla finestra, ma intanto dall’Inghilterra arriva un indizio, legato ad un club che non ha mai nascosto la propria ammirazione per Allegri: il Manchester United.

Calciomercato Roma, Manchester United-Pochettino: Allegri si allontana?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘The Mirror’, il Manchester United non starebbe pensando ad un possibile cambio di panchina, nonostante i tanti rumors di mercato vogliano alla guida dei Red Devils uno tra Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. L’indizio è quasi una prova schiacciante: Scott McTominay (centrocampista dello United) ha più volte ribadito alla stampa che lo spogliatoio è dalla parte di Solskjaer, rafforzando la sua posizione sulla panchina degli inglesi, nonostante una sequela di risultati tutt’altro che brillanti. Secondo ‘The Mirror’, fonti interne al club confermerebbero la totale unità di intenti tra il tecnico norvegese, il suo staff, il gruppo squadra e la dirigenza dello United, scacciando via i fantasmi ‘ingombranti’ di Pochettino ed Allegri per un eventuale cambio di panchina.

Può continuare a dormire sogni tranquilli, dunque, Solskjaer, almeno per adesso. Lo United è ancora dalla sua parte, nella speranza di un immediato cambio di rotta.

