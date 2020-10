Calciomercato Inter, arriva l’esterno | Gli fa posto Perisic

Marotta vuole acquistare un nuovo esterno per la rosa di Conte: il calciomercato non si ferma in casa Inter.

Continua il pressing dell’Inter per l’arrivo di Emerson Palmieri a Milano: l’esterno ex Roma e attualmente in forza al Chelsea è nel mirino anche della Juventus, ma le pressioni di Marotta potrebbero dare ragione ai nerazzurri, che già a gennaio vorrebbero inserire l’italobrasiliano nella rosa di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, l’esterno arriva dal Chelsea

Nel caso in cui dovesse arrivare Palmieri, Conte potrebbe decidere di liberare Ivan Perisic: inizialmente accolto in maniera tiepida, tanto da diventare un equivoco tattico, l’esterno ex Bayern Monaco è stato protagonista del derby contro il Milan e si sta rivelando un innesto importante sulla corsia di sinistra. Nonostante ciò, però, Conte non stravede per il croato, che a gennaio potrebbe lasciare il posto proprio a Palmieri accettando una delle ipotesi attualmente più paventate per il suo futuro: Premier League oppure il ritorno in Bundesliga, dove non mancano estimatori dopo l’ottima annata con la maglia dei bavaresi.

