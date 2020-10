Calciomercato, il ‘nuovo Ronaldo’ costa 20 milioni | Ma ha detto no!

La dirigenza bianconera ha registrato il secco no del gioiello considerato il nuovo Cristiano Ronaldo: i dettagli

La vittoria sulla Dinamo Kiev ha risollevato l’umore della truppa bianconera, reduce dal deludente pari di Crotone. Dal campo al calciomercato, la Juventus deve tuttavia registrare un clamoroso no per quello che viene considerato il nuovo Cristiano Ronaldo: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala se ne va in Premier | Cifre da urlo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio al sogno di Agnelli | I dettagli

Calciomercato, ‘no’ alla Juventus: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ che cita ‘FootballLondon’, sono sempre più numerosi i club sulle tracce del talento dello Sporting Joelson Fernandes. Il 17enne portoghese piace all’Arsenal che ha pensato di offrire 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Sulle sue tracce, tra le altre, anche Juventus, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Psg e Borussia Dortmund. Il papà e agente del ‘nuovo Ronaldo’ ha ammesso di aver rifiutato numerose proposte dai top club europei per Fernandes.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Spadafora accusa Ronaldo | “Non rispetta le regole”

“Siamo grati allo Sporting”, ha dichiarato a ‘O Democrata’, “doveva essere una decisione ponderata. Ho sempre desiderato che rimanesse qui”. Porte in faccia alla Juventus ma non solo: le big europee dovranno attendere per l’addio di Joelson Fernandes allo Sporting.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Szczesny | Mendes prepara lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Dembele: sfumato in extremis