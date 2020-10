Calciomercato Juventus, addio al sogno di Agnelli | I dettagli

Calciomercato Juventus, si allontana sempre più uno dei grandi sogni di Andrea Agnelli per il top player del futuro

Il processo di rinnovamento avviato dalla Juventus nell’ultima sessione di mercato sembra soltanto all’inizio. Molti dei giocatori protagonisti dei recenti successi bianconeri sono andati via, altri dovranno farlo prossimamente vista una carta d’identità che non rende possibile pensare a una permanenza ulteriormente prolungata. Il discorso potrebbe riguardare anche Cristiano Ronaldo, che al termine della stagione avrà 36 anni.

Calciomercato Juventus, Mbappe missione impossibile: il motivo

La Juventus è sempre stata consapevole che il ciclo di CR7 avrebbe potuto essere limitato e ha sempre guardato al mercato come l’occasione per cercare i top player del futuro. Paratici e Agnelli sono da tempo a caccia del ‘Ronaldo di domani’, provando ad arrivare in anticipo oppure cercando di strapparlo alle rivali europee per averlo a disposizione per un maggior lasso di tempo. L’identikit perfetto è stato individuato in Kylian Mbappe, già da anni protagonista con il Psg e che nel 2018, a 20 anni, ha vinto un Mondiale da primo attore. Tuttavia, Agnelli si sta via via rassegnando all’idea che arrivare al fuoriclasse francese sarà praticamente impossibile. I costi dell’operazione, nonostante il calo delle quotazioni successivo alla pandemia, rimangono elevatissimi. Senza contare che il giocatore sembra deciso ad accettare in futuro la corte del Real Madrid. In alternativa, per lui l’ideale sarebbe rimanere al Psg. Insomma, Mbappe alla Juve rimarrà molto probabilmente un sogno.

