Calciomercato Juventus, Aguero subito | Il piano anti-Inter

Sergio Aguero sarebbe sempre sul punto di andare via dal Manchester City. L’attaccante argentino sarebbe nel mirino della Juventus: la strategia anti-Inter

Il futuro di Sergio Aguero è sempre poco chiaro. L’attaccante del Manchester City, in scadenza di contratto con il club inglese, potrebbe optare per una nuova avventura accordandosi già a gennaio con una nuova squadra. Così la Juventus sarebbe sempre sulle tracce del forte centravanti argentino, voglioso di una nuova avventura entusiasmante.

Calciomercato Juventus, Aguero il colpo per l’attacco: l’idea pazza

Così il club bianconero potrebbe pensare proprio al “Kun” Aguero a partire da gennaio se non dovesse esserci il rinnovo contrattuale con il City. Sarebbero, inoltre, 13 milioni per l’indennizzo in modo tale da fargli vestire la casacca bianconera.

Sulle sue tracce ci sarebbe ormai da tempo anche l’Inter: così la compagine torinese proverà ad avere la meglio dello stesso club nerazzurro alla ricerca di un valido attaccante. Con il possibile addio di Lautaro Martinez, Marotta avrebbe messo gli occhi sul centravanti argentino.

Saranno mesi decisivi per conoscere con più certezza il futuro di Sergio Aguero con il contratto in scadenza a giugno 2021: la Juventus proverà ad anticipare le altre big d’Europa.

