Calciomercato Barcellona, Pjanic non convince | Clamoroso ritorno in A

L’arrivo di Miralem Pjanic al Barcellona sembrerebbe deludere le attese al momento: ritorno in Serie A e destinazione clamorosa

Lo scambio Arthur-Pjanic tra Barcellona e Juventus è stato uno dei maggiori affari del calciomercato europeo, ma in casa blaugrana sembrerebbero non essere soddisfatti al momento. Infatti la forma fisica ed il rendimento del bosniaco ad oggi non rispetterebbero le attese ed i catalani pensano già all’addio. Possibile ritorno in Serie A con destinazione clamorosa.

Calciomercato Barcellona, si pensa all’addio di Pjanic: ipotesi Inter per il dopo Brozovic

Miralem Pjanic era pronto a vivere il proprio sogno approdando al Barcellona. Il bosniaco però da quando è arrivato non ha mai convinto pienamente. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’ex Juventus al momento sarebbero dietro a Busquets e De Jong nelle gerarchie, vista la sua scarsa forma fisica. Questo porterebbe i blaugrana a riflettere ad un addio lampo del centrocampista.

Così ad inserirsi con interesse per il centrocampista bosniaco sarebbe l’Inter, pronto a dire addio a Marcelo Brozovic. Dunque con il probabile addio del croato Antonio Conte potrebbe decidere di sferrare l’assalto a Miralem Pjanic per un clamoroso ritorno in Serie A. Il tutto naturalmente potrebbe andare in porto nella prossima finestra estiva di calciomercato, a patto che il centrocampista del Barcellona non ribalti la situazione e torni a convincere Koeman ed i blaugrana.

