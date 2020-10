Calciomercato Real Madrid, Zidane in bilico | Sostituto già scelto

La panchina di Zinedine Zidane al Real Madrid inizia a tremare: il club ha già scelto il sostutito a cui affidare la squadra

Inizia con un brutto passo falso la stagione europea del Real Madrid, che nella prima giornata di Champions League viene sconfitto in casa dallo Shaktar Donetsk per 2-3. Così i dubbi sull’operato di Zidane iniziano a prendere vita ed il suo posto torna ad essere in bilico. La società spagnola ha già scelto il sostituto.

Calciomercato Real Madrid, sostituto Zidane: il favorito è Raul

Un inizio di Champions League davvero inaspettato per il Real Madrid, che nella prima partita della fase a gironi viene sconfitto in casa dallo Shaktar Donetsk. Dopo un primo tempo da incubo, con gli ucraini avanti 0-3, i ‘blancos’ accorciano le distanze ma non riescono a raggiungere il gol del pareggio. Il risultato dunque, mette ancora più in bilico la posizione di Zidane, con la squadra che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Cadice.

Dalla Spagna iniziano così a circolare i primi nomi per un possibile sostituto del tecnico francese. I nomi sulla lista sarebbero tre in particolare, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino e Raul Gonzales Blanco. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Defensa Central’, l’ex bomber e leggenda del Real Madrid, Raul, sarebbe il nome preferito dalla società al momento. Fondamentali per il futuro di Zidane saranno il ‘clasico’ di domenica e la trasferta in Champions contro il Borussia Monchengladbach.

