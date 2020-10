Calciomercato Roma, colpo dalla Francia | Milan gelato

La Roma pensa già a giugno prossimo e mette nel mirino un calciatore francese: Milan superato per l’obiettivo cercato da tempo

Inizia oggi il cammino in Europa League della Roma, partendo da Berna contro lo Young Boys. Nel frattempo i giallorossi ragionano ai possibili colpi di mercato del prossimo anno. Nel mirino viene messo un attaccante francese, che potrebbe arrivare a parametro zero. Milan superato per l’obiettivo osservato da tempo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Rangnick alla Roma | La verità del tedesco

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Roma, duello in Serie A | 35 milioni!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, Boban piazza il primo colpo | Arriva dal Lipsia

Calciomercato Roma, Thauvin a parametro zero: beffato il Milan

La finestra di calciomercato estiva è terminata da due settimane, ma i club iniziano già da adesso a pensare ai possibili colpi futuri. In casa Roma, oltre a pensare alla prima partita di Europa League contro lo Young Boys, viene individuato il primo obiettivo per la prossima stagione. Infatti, i giallorossi sembrerebbero puntare in Francia, sponda Marsiglia, dove l’attaccante Florian Thauvin a giugno prossimo vedrà scadere il proprio contratto.

L’attaccante francese classe 1993 potrebbe dunque essere il colpo dei giallorossi della prossima estate ed inoltre arriverebbe a parametro zero. Il calciatore però da tempo sarebbe seguito anche dal Milan, che però non si sarebbe mai definitivamente avvicinato al suo acquisto. La mossa del club capitolino farebbe così sfumare i piani dei rossoneri.

Potrebbe interessarti anche >>> Roma, tamponi al rientro dalle nazionali | Emanato l’esito