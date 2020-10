Calciomercato, il ‘fenomeno’ non rinnova | È Juventus contro Inter!

Inter e Juventus nuovamente pronte a sfidarsi per il super colpo: rinnovo lontano, duello per il super colpo

Le strade di Inter e Juventus potrebbero tornare ad intrecciarsi. Non solo il duello a distanza in ottica Serie A, ma anche il prossimo calciomercato estivo. Nerazzurri e bianconeri pronti ad aprofittare dello stallo per quanto riguarda il rinnovo del big: cifre e dettagli del possibile affare.

Calciomercato, colpo super: rinnovo lontano

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, sembrerebbe sempre più lontano il rinnovo di Ansu Fati con il Barcellona. Il 17enne spagnolo, passato alla scuderia Mendes durante gli scorsi mesi, è in scadenza nel 2022 con i blaugrana ed ha nel suo contratto una clausola di 400 milioni di euro.

Le trattative per il prolungamento fino al 2025 vanno a rilento, viste le importanti richieste di Jorge Mendes. 10 milioni netti a stagione, a fronte di una proposta molto distante da parte di Bartomeu (5-6 milioni), con il Barcellona che vorrebbe aumentare anche la clausola rescissoria.

Un nodo da risolvere il prima possibile, con Inter e soprattutto Juventus pronte al possibile agguato la prossima estate. I bianconeri partono infatti favoriti rispetto all’Inter visti gli eccellenti rapporti con Mendes, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo.

