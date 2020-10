Calciomercato Milan, assalto al nuovo Modric | Fissato il prezzo

Il Milan non si ferma e continua a lavorare per il futuro. La società rossonera potrebbe preparare l’assalto al giovane talento croato

Il Milan continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione cercando di arrivare a giovani talenti, pronto ad esplodere da un momento all’altro. E così i dirigenti rossoneri avrebbero messo nel mirino il “nuovo Modric“.

Calciomercato Milan, assalto a Lovro Majer

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Milan sarebbe sul giovane croato della Dinamo Zagabria, Lovro Majer, considerato in patria il “nuovo Modric“. Sulle sue tracce non solo i rossoneri, ma anche Borussia Dortmund, Fiorentina e Siviglia che lo avrebbero messo così nel mirino. La dirigenza milanese vorrebbe avere un’opzione sul suo trasferimento anticipando le altre big d’Europa.

All’età di 22 anni il croato potrebbe essere considerato uno dei migliori calciatori dei prossimi anni. Il suo contatto terminerà nel 2023: la sua valutazione si aggira al momento intorno ai 5 milioni di euro.

I prossimi mesi saranno così decisivi per capire al meglio il futuro del giovane talento croato. Il lavoro del Milan non si ferma.

