Calciomercato Lazio, addio UFFICIALE | Il comunicato della società

Nonostante la finestra di calciomercato chiusa, la Lazio comunicato l’addio di un difensore: adesso è ufficiale

Si gode ancora il grande successo in Champions League contro il Borussia Dortmund la Lazio, che contro i pronostici della vigilia ha sconfitto per 3-1 i tedeschi. Oggi, con la finestra di calciomercato chiusa, arriva l’addio di un difensore biancoceleste. Ufficialità emanata dalla società.

Calciomercato Lazio, addio Bastos: si trasferisce all’Al-Ain

Il calciomercato non dorme mai ed anche con la finestra per i trasferimenti chiusa in Italia, avvengono degli affari. Infatti, in casa Lazio, a dire addio è il difensore centrale Bastos. Come comunicato dalla società biancoceleste attraverso il sito ufficiale, il centrale viene ceduto a titolo definitivo all’Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi. Il trasferimento avviene per una cifra intorno agli 800 mila euro, versati nelle casse del club capitolino. Naturalmente il trasferimento ha potuto avere luogo poiché negli Emirati Arabi il calciomercato è aperto.

Il calciatore dell’Angola classe 1991, lascia la Lazio dopo aver collezionato in quattro anni 91 presenze, messo a segno 9 gol ed un assist. Ora per lui comincia una nuova avventura in un campionato nuovo, dopo che tra le fila di Simone Inzaghi non c’era più spazio per lui.

