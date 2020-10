Lazio, Inzaghi parla dei dubbi sul rinnovo | “C’è solo un problema”

Simone Inzaghi ha parlato del suo rinnovo di contratto che stenta ad arrivare nella conferenza stampa prima della partita contro il Borussia Dortmund. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore

La Lazio non viene da un periodo facile dopo il pareggio contro l’Inter e soprattutto la brutta sconfitta contro la Sampdoria. I biancocelesti convivono anche con il mancato rinnovo di contratto del loro tecnico. L’allenatore ne ha parlato durante la conferenza stampa che precede l’importante partita contro il Borussia Dortmund. Ecco le dichiarazioni del tecnico.

Inzaghi e il rinnovo con la Lazio: le ultime

Simone Inzaghi minimizza il mancato prolungamento con il club biancoceleste, concentrandosi solo sulla partita contro il Borussia Dortmund: “Ci sono novità? Sono abituato a vedere tanti nomi accostati alla panchina della Lazio. Per il rapporto che ho con il presidente Claudio Lotito, se ci fosse qualche malessere, me l’avrebbe detto. L’unico problema adesso è il Borussia Dortmund, una squadra molto forte”. Il tecnico sottolinea dunque il focus totale sull’impegno europeo dei biancocelesti, ma il futuro resta ancora in bilico in attesa di novità vere e proprie.

