Europa League, fari su Napoli-AZ | “Gara a rischio Focolaio”

Europa League, a rischio rinvio la gara tra Napoli ed AZ Alkmaar? Il Comune del capoluogo campano lancia l’allarme: “C’è un focolaio in corso tra gli olandesi”

Ancora in attesa dei risultati dopo il canonico giro di tamponi, l’AZ Alkmaar è pronta alla trasferta europea contro il Napoli, nonostante la presenza di nove contagiati tra staff tecnico e membri del gruppo squadra. Gli organi UEFA ribadiscono che la gara non è a rischio, anche se il Comune del capoluogo campano ha voluto lanciare l’allarme, nella persone di Ciro Borriello, Assessore allo Sport: “C’è bisogno di un comportamento responsabile – ha spiegato Borriello ai microfoni di Radio Punto Nuovo – L’AZ non dovrebbe partire, nove positivi sono un focolaio. Andrebbero messi in quarantena e rinviata la partita. Il Comune non può intervenire, ma l’ASL Napoli 1 potrebbe e restiamo in attesa di capire cosa accadrà. C’è un giudicato in corso su Juventus-Napoli, non dimentichiamolo: non può esserci discrasia di comportamento”.

