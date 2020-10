Calciomercato Juventus, Alex Sandro ancora ai box | Ipotesi ritorno: i dettagli

La Juventus potrebbe agire sul calciomercato alla ricerca del profilo giusto che possa completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Alex Sandro intanto dovrà stare ancora ai box

Andrea Pirlo ha scandito in conferenza stampa i tempi per il recupero di Alex Sandro. Il laterale brasiliano non ha avuto la possibilità di essere impiegato e dovrà stare ai box ancora per alcune settimane. L’allenatore ha detto quest’oggi: Alex Sandro è in via di recupero. Non prima della sosta rientrerà, meglio non accelerare. Sta lavorando piano piano. Servirà dunque almeno circa un mese per ritrovare il brasiliano. Ciò potrebbe portare la Juventus a intervenire sul mercato.

Calciomercato Juventus, da uno svincolato ai nomi di gennaio

L’assenza di Alex Sandro e le tante partite da giocare pongono la Juventus in una situazione di incertezza. Asamoah potrebbe essere un’opzione a parametro zero, ma si tratta di un ritorno che sicuramente non riscalda i bianconeri. Occhio quindi al mercato di gennaio, dove sono diversi i profili che potrebbero fare al caso di Andrea Pirlo. Emerson Palmieri e Marcos Alonso rappresentano le prime opzioni in tal senso.

