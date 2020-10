Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | ‘Soluzione’ a sorpresa

Cristiano Ronaldo sta diventando un problema per le casse della Juventus: si studia una soluzione a sorpresa per il futuro del portoghese.

Cristiano Ronaldo a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus. Il portoghese percepisce un ingaggio molto alto per le casse bianconere, che hanno bisogno di respiro dopo la crisi dovuta al Covid-19. Ecco perché CR7 sembra destinato a dire addio alla Juve un anno prima della scadenza naturale del contratto. Lo confermano le parole di Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’.

Juventus, Ronaldo lascia: tratta la rescissione

“L’operazione Ronaldo costa alla Juventus sugli 80 milioni di euro l’anno“. Lo ha fatto sapere Bellinazzo a Radio CRC, poi ha fornito ulteriori dettagli: “CR7 stava portando benefici, ma l’esplosione della pandemia ha fermato tutto. Il trend è diventato negativo e i risultati del 2020 e del 2021 non sono buoni. Possibile che si cerchi un’altra soluzione per contenere i costi in questo momento di crisi“.

Insomma, l’addio di Cristiano Ronaldo è vicino: l’ingaggio da 31 milioni di euro è diventato eccessivo da sostenere per la Juve, che ha chiesto al portoghese di ridurlo. CR7 pare non voglia farlo e preferirebbe una rescissione per poi accordarsi con altri top club.

