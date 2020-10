Calciomercato, esonero UFFICIALE | Sostituto: in corsa anche Zenga

É ufficiale l’esonero dell’allenatore che lascia vacante la panchina: Walter Zenga in corsa ma non solo, è sfida a due con l’ex Serie A

Sono ore calde per il ritorno in panchina di Walter Zenga. L’ex allenatore del Cagliari è infatti tra i favoriti per sostituire il tecnico, esonerato nelle scorse ore. Zenga, però, non è l’unica vecchia conoscenza della Serie A in corsa per tornare ad allenare: parte la sfida a due, i dettagli.

Calciomercato, ritorno in panchina: non solo Zenga

Secondo quanto riportato da ‘Sport 24 TV’, l’Al Nassr ha ufficialmente deciso di esonerare Rui Vitoria sollevandolo dall’incarico di tecnico del club saudita. Costano a caro prezzo le due sconfitte nelle prime due giornate di campionato.

Per rimpiazzare il portoghese spunta il nome di Walter Zenga, libero dopo l’esperienza al Cagliari. Oltre all’ex portiere dell’Inter, però, starebbe prendendo quota anche la candidatura di Luciano Spalletti.

Dopo un anno e mezzo lontano dal rettangolo verde, l’ex tecnico di Roma e Inter è in piena corsa per raccogliere l’eredità di Vitoria. Sfida a due, dunque, proprio con l’altro ex nerazzurro Zenga per la panchina dell’Al Nassr.

