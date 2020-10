Calciomercato, il Barcellona vicino a Pogba | La verità di Braida

Calciomercato, il Barcellona vicinissimo a Paul Pogba? Arriva la verità di Ariedo Braida, ex DS del club blaugrana, ai microfoni di ‘Marca’

Eterno sogno di mercato della Juventus, Paul Pogba resta ancora un punto fermo del Manchester United. Eppure, il francese era stato vicinissimo a vestire la maglia del Barcellona, come spiega nel corso di una lunghissima intervista concessa ai microfoni di ‘Marca’, Ariedo Braida, ex DS del club blaugrana: “Le voci tra Pogba ed il Barça erano vere. Io e Albert Soler andammo a Milano e incontrammo la dirigenza della Juventus, tempo fa. Ci furono un po’ di colloqui, ma i club non andarono oltre. Pogba restò un altro anno al Torino, prima di prendere poi le proprie scelte. Sono sempre stato convinto che il ragazzo era un grande calciatore, ma il Barcellona non ha mai voluto ingaggiarlo”.

