Calciomercato Inter, Izzo nel mirino | Scambio da 25 milioni

Calciomercato Inter, Izzo del Torino nella lista dei desideri di Conte e Marotta: l’ipotesi di scambio da 25 milioni di euro

Resta attiva sul mercato l’Inter di Conte e Marotta, già alla ricerca di un altro tassello da aggiungere al proprio reparto difensivo. D’altronde, il Covid-19 ha dimostrato che neanche le squadre più attrezzate sono al sicuro da possibili emergenze numeriche, come visto in questo avvio di stagione nerazzurro. Un campanello d’allarme che ha subito messo sull’attenti la squadra mercato dell’Inter, pronta a vagliare alcune importanti soluzioni, già nel corso della prossima sessione invernale. E tra i principali nomi, spunterebbe fuori anche quello di Armando Izzo, come rivelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’.

Calciomercato Inter, Vecino per Izzo: operazione da 25 milioni con il Torino

Ecco, dunque, l’ipotesi di mercato che potrebbe prendere forma nel corso della prima settimana di gennaio: l’Inter sarebbe pronta a cedere il cartellino di Matias Vecino, come contropartita nell’affare Izzo. Il Torino, dalla sua, non sarebbe restio ad accettare. Anzi, l’uruguaiano piace molto alla dirigenza granata, che vorrebbe aggiungere qualità ed esperienza in un reparto carente di ambedue i fattori, come quello del centrocampo. E inoltre, mettere a segno una plusvalenza con la cessione di Izzo in nerazzurro, non sarebbe una cattiva idea per il bilancio del Toro.

L’operazione che Inter e Torino starebbero studiando, quindi, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro per valutazione e andrebbe a rendere felici due ‘scontenti’ del nostro campionato.

