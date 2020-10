Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Beffa per Simeone

La Juventus lavora sul calciomercato e pianifica le mosse da attuare nei prossimi mesi. Pronta l’offerta per battere Simeone

C’è stato un avvio con qualche incertezza di troppo per la Juventus, che ha perso quattro punti nelle due trasferte disputate a Roma e Crotone. La rosa bianconera però è stata sicuramente rinforzata visto che sono andati via tutti i calciatori ormai fuori dal progetto per effettuare dei ritocchi mirati.

Andrea Pirlo è all’esordio su una panchina ed è normale che ci metta qualche settimana in più per ambientarsi. Lui stesso ha ammesso di fare degli esperimenti nelle prime gare visto che non c’è stata la possibilità di fare le prove nel pre campionato che è stato corto rispetto agli anni passati.

Calciomercato Juventus, pronti 40 milioni per il colpo Malen

Nonostante un reparto avanzato completo, la Juventus va a caccia di nuovi colpi in attacco per rendere la rosa ancor più competitiva. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, i bianconeri starebbero seguendo con molta attenzione Donyell Malen.

Il classe 1999 sta stupendo tutti con la maglia del PSV Eindhoven e potrebbe un rinforzo importante in avanti. Dalla Spagna fanno sapere che la Juventus sarebbe disposta a offrire 40 milioni per non avere problemi con la concorrenza. Il calciatore infatti sarebbe anche nel mirino dell’Atletico Madrid.

I Colchoneros hanno ingaggiato Luis Suarez ma per ‘Don Balon’ il piano A del Cholo Simeone era proprio Donyell Malen.

