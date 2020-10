Calciomercato Juventus, bagarre per l’attaccante | 100 milioni!

La Juventus è pronta ad andare all’assalto dell’attaccante conteso da diversi top club europei: colpo da 100 milioni di euro

In attesa di scendere in campo tra poche ore contro l’Hellas Verona, la Juventus programma già le prossime mosse di calciomercato. In tal senso, la dirigenza bianconera è decisa a dare battaglia a diversi top club europei per il gioiello in attacco. Super colpo da 100 milioni: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, concorrenza per il bomber | Assalto Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Alex Sandro ancora ai box | Ipotesi ritorno: i dettagli

Calciomercato Juventus, colpo in Premier: scatta l’asta

Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘Daily Mail‘, la Juventus sarebbe tutt’ora in piena corsa per l’acquisto di Adama Traore dal Wolverhampton. L’esterno spagnolo, sul quale è in primissima fila il Manchester United, saluterà con ogni probabilità a fine stagione i ‘Wolves’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I ‘Red Devils’ vedono nell’esterno spagnolo l’alternativa a Sancho, per il quale il Borussia Dortmund non intende fare sconti. Attenzione anche al City di Pep Guardiola, che stima Traore e lo vorrebbe come rinforzo per la prossima estate. Rimangono in corsa anche Liverpool e Barcellona, per Paratici non sarà dunque semplice.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | ‘Soluzione’ a sorpresa

Il Wolverhampton ha chiesto 90 milioni di sterline (circa 100 milioni di euro) e spera che i 5 top club possano far scattare un’asta al rialzo per il talento classe 1996 che nella scorsa stagione ha accumulato 54 presenze complessive con 6 reti e 12 assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il ‘fenomeno’ non rinnova | È Juventus contro Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Ronaldo | Scambio shock!