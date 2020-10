Calciomercato Juventus, concorrenza per il bomber | Assalto Barcellona

In casa Juventus si lavora per la prossima stagione e si punta il mirino su un bomber: si inserisce il Barcellona

La stagione entra nel vivo con i tanti impegni tra Serie A e Champions League, ma il calciomercato non si ferma mai. Infatti, in casa Juventus continua ad essere nel mirino un attaccante della Premier League che fa gola a molti. Ad unirsi alle pretendenti c’è il Barcellona.

Calciomercato Juventus, cresce la concorrenza per Traore: c’è anche il Barcellona

Si torna in campo domani sera per la Juventus, impegnata nella sfida contro il Verona, utile per riscattare il pareggio di Crotone della scorsa giornata. Nel frattempo in chiave calciomercato i bianconeri continuano a monitorare l’attaccante del Wolverhampton, Adama Traore, che con le sue giocate è sempre nel mirino delle migliori squadre europee.

Infatti, oltre alla Juventus sarebbero molte le squadre interessate al bomber spagnolo e tra queste sembrerebbe aggiungersi proprio un top club spagnolo. Infatti, secondo quanto riportato dal portale ‘Todo Fichajes’, a piombare sull’attaccante dei ‘wolves’ sarebbe il Barcellona di RonaldKoeman, che lo vedrebbe come sostituto di Dembele. La richiesta del club inglese sarebbe di circa 40 milioni di euro ed a meno è difficile che Traore possa partire. Si allunga dunque la corsa all’attaccante che continua a sorprendere l’Europa a suon di gol.

