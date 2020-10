Calciomercato Inter, bomber a costo zero | Sfida alla Juventus

Non solo Milik, c’è un altro attaccante di spessore internazionale che l’Inter può provare a prendere. Marotta deve però battere la Juventus

In vista della prossima stagione, l’Inter ha messo in cantiere l’acquisto di un altro bomber. Un vice Lukaku, che Antonio Conte chiede a gran voce praticamente da quando è approdato sulla panchina nerazzurra. Una pista valida può essere quella che conduce ad Arkadiusz Milik, rimasto al Napoli con il contratto in scadenza a giugno 2021. Polacco super ‘occasione’ a costo zero, ma non l’unica al vaglio di Marotta e soci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto al nuovo Modric | Fissato il prezzo

Calciomercato Inter, a zero dal Portogallo: Marotta prova a battere la Juventus

C’è un altro nome che stuzzicherebbe l’interesse del club targato Suning, parliamo nella fattispecie di Moussa Marega del Porto. Il ‘bestione’ maliano è più di un semplice attaccante, un autentico jolly che Conte o chi per lui potrebbe impiegare anche da seconda punta o attaccante esterno. E’ un’occasione quanto Milik, essendo pure lui in scadenza contrattuale fra soli 8 mesi. Il 29enne Marega ha messo a segno 2 gol in questo inizio di stagione, mentre nella passata stagione i timbri sono stati 15 in tutto, più 9 assist che confermano quanto sia prezioso il suo lavoro per la squadra.

Su Marega viene segnalata anche la Juventus, in cerca ugualmente di nuove leve per il reparto avanzato, mentre in Spagna si parla di un possibile passaggio al Siviglia targato Monchi, sempre a costo zero. L’Inter può sbaragliare la concorrenza mettendo sul piatto un triennale con opzione per un’altra stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Barcellona, Pjanic non convince | Clamoroso ritorno in A

Roma, UFFICIALE nuovo positivo al Covid | Salterà tre partite